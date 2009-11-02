港废物问题严峻日产垃圾1.8万吨 逾半弃堆填区

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东方网11月2日消息：据香港《文汇报》报道，香港都市固体废物量不断攀升，去年每日总垃圾量达1.8万公吨，当中约9500公吨被弃堆填区，10年间堆填区垃圾量增加8.7%。

面对每日数以千吨计的垃圾，堆填区几近迫爆，环境局提出把现有的堆填区扩建，并于明年公布兴建焚化炉的选址，以纾缓废物耗用土地资源的情况。

香港废物问题严峻，特区政府遂于2005年底推出建筑废物处置收费计划，自此，运往堆填区弃置的建筑废料急跌37%，从2005年每日的6556公吨跌至2006年每日的4125公吨。

不过，香港每日仍有数以千吨计的都市固体废物运往堆填区，其中以容易腐烂的有机物占39.4%，单是2007年每日已有3713公吨运往堆填区弃置，其中3310公吨是厨余；此外，每日运往堆填区弃置的纸张达2404公吨，占整体的25.5%，玻璃也有366公吨，反映香港回收机制尚未完善，使有用资源被丢弃。

港府针对庞大的垃圾量，环境保护署已推出家居废物源头分类计划，鼓励市民分类回收，并引入生产者责任计划，逐步把胶袋及电子产品纳入规管，减少堆填区弃置量。此外，特区政府也正研究在大屿山小蚝湾设立工商业厨余处理中心，把有机物转作肥料，并研究在屯门或石鼓洲兴建焚化设施。