台开打甲流疫苗 884莫拉克灾民接种反应已算踊跃

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图片说明：台东县大武乡大鸟村灾民1日接种H1N1疫苗相当踊跃，但孩童对于注射的针筒恐惧不已，惊恐的表情全写在脸上

东方网11月2日消息：台湾岛内甲型H1N1型流感疫苗1日在6个县市的14个台风“莫拉克”灾民收容中心开打，这是岛内有史以来最大规模的预防接种工作，各地卫生单位都严阵以待。据统计，昨日共有884位灾民接种，虽较预期人数少，但和季节流感相比，民众反应已算踊跃。

据台湾《中国时报》报道，为提升民众对岛内自产疫苗的信心，防疫总指挥官、台“行政院副院长”朱立伦将于16日接种。马英九虽表达愿率先接种，但为配合卫生部门的规划，因此列入倒数第二顺位。马英九呼吁岛内民众，近来甲流疫情有升高趋势，希望全民提高注意力防疫。

台“行政院长”吴敦义昨日并前往高雄县关切施打状况。专家提醒，接种后应观察30分钟，二、三天后若有轻微发烧、全身无力等症状，应尽速就医。

台“疾管局”列为优先施打的灾区收容民众约4000多人，但昨天开打首日，接种率不如预期。

“管它是新流感、旧流感，打了就不会感冒，很好啦！”住在屏东县内埔荣民之家的雾台乡灾民包荣福说，昨天刚好是他77岁生日，他最近几年都有打疫苗，较不会感冒。

台湾流行疫情指挥中心统计，昨天岛内新增12例新流感住院病例，累计住院病例达491例，52例住院中。目前全台停课学校516所，停课班级1109班，占全台总班级数0.73%。