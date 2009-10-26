台北市在上海推介“２０１０台北花博会”

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网11月2日消息：“２０１０台北国际花卉博览会”吉祥物“种子宝宝芽比”１日首次亮相大陆。在上海闹市区的一处购物广场，“芽比”与２０１０年上海世博会的吉祥物“海宝”牵手，诚邀上海市民赴台北观光。

台北巿副巿长李永萍、台北市观光传播局局长脱宗华等一行日前在上海见证了２０１０年上海世博会“城市最佳实践区”台北案例展区移交仪式。台北市观光传播局１日在上海举办“台北好好玩发布会”。

发布会上，台湾知名的果陀剧团以互动歌舞剧的形式，呈现台北的绮丽风光。邓丽君、费玉清、周杰伦等人的歌曲及电影《海角七号》的插曲，被改编成一系列描绘台北１０１大楼、圆山公园、阳明山、诚品书店等景点的“歌舞秀”。

“歌舞秀”中还特别介绍了台北市参展上海世博会“城市最佳实践区”的两个案例，“无线宽带——宽带无限的便利城市”和“资源全回收、垃圾零掩埋——迈向城市的永续”。

台北市观光传播局局长脱宗华说，随着大陆居民赴台游逐步展开，上海人对台北的人文气息和各种小吃都怀有好奇，希望借“花博会”吸引更多上海市民到台北进行深度旅游。

上海市台办副主任赵雅君表示，近年来上海与台湾的人员往来、文化交流日益频繁，希望上海市民通过此类推介活动，进一步了解台北市在环保、科技、人文领域的特色和成果。

据悉，台北“花博会”将于明年１１月６日开幕，会期半年，主题为“彩花、流水、新视界”。