台湾“大选”倒计时 民进党天王借辅选练兵布桩

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东方网11月2日消息：台湾地区“大选”倒数计时，民进党天王借辅选练兵、布桩，埋下明年“直辖市长”选举绿营内战的未爆弹。为了拆解引信，前“立委”廖本烟呼吁，“直辖市长”、台湾地区领导人、民进党主席人选应于明年五月前协商“一次到位”。不过，民进党中央定调，等明年临时全代会再处理。

据台湾《联合报》报道，廖本烟号召的“绿色立委联盟”11月7日将在南投召开第二次大会，民进党主席蔡英文可望应邀出席，廖本烟将提出主张，凝聚共识。据透露，绿委联盟日前已拜会民进党内“四大天王”，对于廖本烟提出重大选举“一次到位”、以协商代替初选，多数天王皆不反对。

由于选情乐观，绿营天王卖力辅选，表面上分进合击、暗地里却互别苗头。苏贞昌几乎跑遍所有候选人阵营，其动作被视为瞄准2012年台湾地区领导人“大位”，成为民进党内“头号假想敌”；吕秀莲多次对苏贞昌开炮，谢长廷也筹组辅选团，不让苏贞昌抢尽光环。

为了防止民进党内初选重蹈天王厮杀刀刀见骨的覆辙，绿委联盟会长廖本烟呼吁，避免2007年台湾地区领导人选举党内初选的纷争，毕其功于一役的方法，就是包裹解决2012年台湾地区领导人选举人选、明年5月民进党主席改选和“直辖市长”人选；民进党内重量级人士应坐下来商谈，如何一次处理。

他也说，应从层级最高的台湾地区领导人选举开始谈起，再谈党主席人选和五位“直辖市长”人选，最好以协商方式取代党内初选，若有不服再以民调决胜负。明年“直辖市长”选举，民进党内若过度竞争，很容易变成“天王”代理人大战，派系纷争将没完没了。