台湾甲流疫苗开打 首日884名风灾灾民接种

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嘉义县乐野八八新舍昨天施打甲型流感疫苗，有些人原本没登记接种，看到邻居打完后表示“不会痛”，也挽起袖子接种。来源：台湾《联合报》

南投县水里乡新山悦城村102名八八风灾灾民，昨天率先施打甲型流感疫苗。来源：台湾《联合报》

东方网11月2日消息： 综合台湾《联合报》报道，台湾甲型H1N1流感疫苗昨天开打，首波接种对象为八八风灾收容所灾民。台当局“疾病管制局”统计，已有884人接种，今天起第一线医护人员也将开始接种。

台当局“疾管局副局长”周志浩说，九日后，将针对出生满六个月到一岁婴幼儿施打疫苗，今天就会公布确切的接种合约医疗院所，预计有500多家，基本上是以卫生所为主，各地卫生局会主动通知家长，告知接种地点及时间。

男子太紧张倒地全身抽搐

昨天首波接种对象是八八水患灾民，高雄、嘉义、台南、屏东等地卫生所一早赶到收容中心为灾民施打；但台东县卫生所却休假，不少灾民扑空。台当局“行政院长”吴敦义前往高雄县仁美营区视察首批接种情形，抵达前，现场发生意外状况。

35岁蔡姓男子坐在椅上等待接种，突然倒地全身抽搐，台当局“卫生署长”杨志良、“疾病管制局长”郭旭崧等人赶过去察看，男子虽恢复稳定，但因头部撞击地面，由台军方送医观察。那玛夏乡卫生所护理长李秀花说，蔡姓男子常出现这种状况，平常爱喝酒，前晚疑似喝太多，可能施打前太紧张。

“疾管局”提醒，接种甲型流感疫苗后，最好观察30分钟，待无不适再离开；若接种后出现持续发烧，以及呼吸困难、气喘、眩昏及心跳加速等严重过敏反应时，要尽速就医。

停课太多班级将重点补课

台湾因甲型流感疫情停课的班级数破千，且预期未来两三周可能再攀高峰。担心重复停课的班级补课补不完，台当局“教育部国教司长”杨昌裕表示，本周将召集县市政府研商调整补课原则，缺课太多的班级不要全补，改采重点补课。

杨昌裕表示，目前的补课原则是全都补，如缺五堂就补五堂；但针对重复停课、补不完的班级，可望将综合活动、音乐、美术等课合并补课，如美劳等原来在课堂上做的作业，可视情况带回家去做。

杨昌裕表示，重点补课的原则是如果不补、教学就无法衔接的主科，如数学等就一定要补，其它科则可弹性处理，以免影响到放寒假的期程。