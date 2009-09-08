澳门举行轻轨兴建方案巡回展览 让市民直接了解

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东方网11月2日消息：澳门运输基建办将从11月2日起，先后于四个地点举办“轻轨系统第一期2009兴建方案巡回展览”，让市民进一步了解澳门轻轨系统的方案内容。

轻轨系统是澳门一项重要的交通基建工程，对澳门未来的城市发展和交通规划有着举足轻重的影响。

根据汽珠三角区域一体化的发展趋势，绿色轨道交通的接驳需要对世遗的保护等，运输基建办在项目顾问的协助下，经过仔细研究，公布了轻轨系统第一期2009兴建方案。

2009兴建方案提升了轻轨系统的载运量要求，并对妈阁至南、西湾一段的车站及轨道作出调整，将对世遗景观的影响减至最低。

巡展现场将会展示轻轨系统的研究历程、兴建方案内容和路线数据等，还会播放动画短片，介绍2009兴建方案中的内容。

与此同时，在巡展期间每个周末下午，运输基建办将安排技术人员到巡展现场，解答参观者的疑问，希望以此增强与市民的互动，共同建设符合澳门发展需要的轻轨系统。