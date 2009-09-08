“全国山河一片红”刷新单枚中国邮票拍卖世界纪录

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这是以368万港元成交的“全国山河一片红”邮票（11月1日摄）。10月31日，在香港布约翰邮票拍卖有限公司举行的2009年秋季邮票拍卖会上，面值仅8分、刚一发行便被叫停回收的著名邮票“全国山河一片红”以天价成交。其中一枚大幅“全国山河一片红”以368万港元刷新单枚中国邮票拍卖最高成交价世界纪录，而另外6枚共拍得293.25万港元。 新华社记者 宋振平 摄

11月1日，“全国山河一片红”邮票设计师万维生在媒体见面会上介绍邮票。新华社记者 宋振平 摄

东方网11月2日消息：面值仅８分、刚一发行便被叫停回收的著名邮票“全国山河一片红”，１０月３１日在香港拍卖并以天价成交。其中，１枚大幅“全国山河一片红”以３６８万港元刷新单枚中国邮票拍卖最高成交价世界纪录，另外６枚小幅邮票共拍得２９３万港元。

香港布约翰邮票拍卖有限公司１０月３１日至１１月１日举行２００９年秋季邮票拍卖会，买家关注的焦点就是这７枚“全国山河一片红”邮票。

“全国山河一片红”在１９６８年文化大革命期间发行，北京邮票厂印制，面值８分。小幅邮票图案为工农兵手持《毛主席语录》，背景中“革命委员会”的红旗以及工农兵群众热烈欢呼的场面汇成红色海洋，画面上方为一幅中国地图，地图上除台湾外全部绘成大红色，并印有“全国山河一片红”金字；大幅的“全国山河一片红”尺幅为普通邮票的２倍，画面内容与小幅的相似，下书“无产阶级文化大革命的全面胜利万岁！”。