冷锋袭港气温料骤降10度 天文台称总体是暖冬

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香港昨天阳光普照，日间气温达30.3度，市民仍穿短袖衫上街。不过，冷锋南下，今、明早上气温急降，将跌至20度或以下。图片来源：文汇报

东方网11月2日消息： 据香港文汇报报道，受冷锋南下影响，香港风势逐渐增强，天文台预测，今天起气温急降逾10度，将跌至摄氏20度或以下，明早更降至17度，成为今年入秋以来气温最低的一天。

但这个冬天，香港寒冷天气将越见稀少，天文台宣布，厄尔尼诺现象将于12月前形成，并会持续整个冬季，届时香港气温较正常稍暖，略高于平均17.1度的水平，市民今年将度过一个暖洋洋的冬天。

香港昨天日间阳光普照，最高气温达30.3度。但从傍晚起，一道冷锋逐渐向南移动，与其相关的强烈东北季候风横过华南沿岸地区，入夜后北风增强，天气开始转凉。

随后数天逐步回暖

天文台科学主任唐宇辦表示，受冷锋影响，风势颇大，甚至达到6级强风程度，今、明两日天气显著转凉，预料今早气温跌至20度以下。天文台预测，今日天晴干燥，气温介乎20至25度，与昨天日间温度相差约10度；明天早上气温更会跌至17度，整日气温介乎17至23度；周三气温则轻微回升至19至24度，随后数天会逐步回暖。

寒冷天气只持续几天，天文台已提醒市民要有心理准备，迎接今年异常和暖的冬天。天文台表示，根据全球模式预测，过去3个月，热带太平洋的海面温度高于正常，料太平洋水温偏暖的情况将持续，反映厄尔尼诺正在酝酿，预计将于12月前形成。而厄尔尼诺现象最少持续至明年2月，即横跨香港整个冬季，料届时气温略高于过往冬季平均17.1度的水平；而春季的雨水普遍较正常的740毫米为高。

厄尔尼诺酿海水暖化

厄尔尼诺为自然现象一般在12月形成，平均每3至4年就会出现一次。厄尔尼诺是指赤道太平洋中部及东部表面海水异常温暖，影响大气环流，吹向香港的东北季候风将会减弱，令气温偏高。

资料显示，每当厄尔尼诺现象出现，香港气温一般会高于平均水平。06年12月，厄尔尼诺现象持续至翌年1月，该年12月的平均气温为18.2度；02年底的厄尔尼诺则持续整个冬季，当年12月至翌年2月，平均气温为17.6度。