亚姐选举内地佳丽许莹摘后冠 衣着性感演出闷场

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2009年度“亚洲小姐”三甲出炉

东方网11月2日消息：北京时间11月2日，据香港媒体报道，《2009亚洲小姐竞选总决赛》昨晚(11月1日)在香港举行，出炉亚姐是芳龄21岁的内地佳丽许莹，王希瑶获得亚军，季军则为台湾佳丽许嘉慧。刘伊心、盛安均大热倒灶。

职业是社交舞导师的许莹，昨晚凭着出色表现及出众舞艺而夺冠，她获得奖品、奖金包括价值178万元的钻石后冠及亚视艺员合约总值超过200万元。一直被指整形、隆胸的王希瑶在没有隐形文胸的协助下竟能得到亚军，全因成熟淡定的表现，不过当颜子菲替她戴上后冠时，后冠突然滑落，场面尴尬；而许嘉慧在赛前一直未被看好，当选季军可谓爆冷。

四强变成六强

昨晚大会原本只选出四强，亚视因想比赛更紧凑而临时加至六强，晋身六强的有王希瑶、盛安、许莹、王津津、许嘉慧及刘伊心，司仪分别宣布盛安、王津津为第6及第5名，接着公布冠、亚、季军，当刘伊心知道自己只得第4名后，即哭成泪人，妆也溶掉了。

继准决赛“解构”亚姐人体后，总决赛再度透视女人身，全晚佳丽以极度性感的装束示人，其中天使透视短裙无遮无掩地透出佳丽的魔鬼身材，加上大会这次严打nude bra(隐形文胸)，佳丽被迫原形毕露，结果王希瑶的“鬼影变幻球”失去魔法。

衣着继续性感

接着佳丽穿上不算性感的金色泳装作纯舞蹈演出，但动作十分挑逗，又扭臀又自摸，犹如跳钢管舞，表演完毕后，全场没什么反应，不知观众是被挑逗甫士吓傻了还是在回味中。

事后刘伊心表示一直希望入三甲，她认为输在未有准备好。问到她是否不服气？她说：“不知，我只想拿前三名。”很悲伤吗？“对呀。这是人生最大的遗憾，因为以往选美中都能进三甲。”

冠军许莹被指爆冷，她说：“我表现一般，中规中矩，跳舞方面较好。”王希瑶坦言很开心，更好想哭，会先与佳丽们吃饭庆祝。

赛后，有不少网民在讨论区留言狂骂为何亚姐穿得那么少。问答环节更乱派发奖项，获颁苦瓜干美人奖的王希瑶，竟被问到甘乃威及曾荫权谁最忧郁，内容非常沉闷。

高清图集：2009亚洲小姐竞选总决赛决出前三名