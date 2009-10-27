江丙坤结束大陆行程返回台湾

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网11月1日消息：记者今天从广州边检部门获悉，台湾海峡交流基金会董事长江丙坤率领台湾媒体高层主管组成的二十五人新闻交流团，一日结束对大陆的访问，于白云国际机场乘坐CI五二二航班，返回台湾。

江丙坤是十月二十八日率团对大陆进行访问的，新闻交流团成员以联合报、经济日报、民视以及三立等台湾多家新闻媒体的高层主管为主。

继十月二十八日、二十九日对新华社、人民日报社、中央电视台进行参观访问后，江丙坤一行又来到大同、太原、晋中等地参访，然后由山西中转至广州，乘机返回台湾。

一日下午两点半，江丙坤一行乘坐的CZ三七0二航班在广州白云国际机场徐徐落地，白云出入境边防检查站民警对江丙坤一行实施专办礼遇，为其提供优质便捷的通关服务，确保代表团顺利通关。