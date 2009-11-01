供港澳蔬菜新规1日起施行 广东力保蔬菜安全

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东方网11月1日消息：为确保供港澳蔬菜“高质、足量、安全、顺畅”供应，国家质检总局新修订的《供港澳蔬菜检验检疫监督管理办法》1日起全面施行。

新的供港澳蔬菜管理办法主要包括种植基地和生产加工企业备案管理、备案基地出具供货证明文件制度等九个方面。据国家质检总局进出口食品安全局副局长林伟介绍，新的管理办法在四个方面作了较大调整：明确指出供港澳蔬菜的安全标准，严格执行标准化运作；进一步明确了供港澳食品的生产经营企业作为食品安全第一责任人的主体责任；启用种植原料基地备案等新举措，规范管理，督促企业建立健全食品质量保障体系和产品追溯体系；加大处罚的力度。

为进一步做好供港澳蔬菜工作，广东各地相关检验检疫部门组织开展了对新办法的学习。深圳市检验检疫局不仅向蔬菜种植基地和生产加工企业的负责人、管理员和技术员宣讲新的《供港澳蔬菜检验检疫监督管理办法》，还采取了更加严格的办法对供港蔬菜质量安全进行监控。

据深圳出入境检验检疫局副局长谢月华介绍，目前，在文锦渡检验检疫局建立了视频监控中心，通过在企业各主要节点安装的47个摄像头，对辖区内的14家供港蔬菜加工厂的原料进货、加工、检测、出货装车、铅封等环节实施全程监控，并对关键环节实行记录核查制度。

鲜活商品供港澳是广东农产品出口的重要渠道之一。但长期以来，内地供港蔬菜存在种植科学度和蔬菜加工程度不高的问题，造成出口竞争力不强。

中山检验检疫局副局长曹小茂坦承，中山供港澳蔬菜反季节、新品种蔬菜的种植能力不强，比如叶菜以“生菜”为主，而港澳市民喜欢的“菜心”等品种少。此外，一些地方的供港澳蔬菜加工程度也相对较低，没有办法做到不经过清洗就可下锅的“净菜”型加工。

广东检验检疫局副局长黄伟明表示，新规定提高了产品质量要求，对于企业和集体来说，既是机遇也是挑战，短期内可能对一些中小蔬菜加工企业造成一定程度的影响和冲击，但从长远来看，有利于更好地促进广东蔬菜种植企业和收购加工企业完善管理、提高广东蔬菜整体质量，确保“广东菜”能放心供港澳。

有关专家提醒，针对供港澳蔬菜新规，蔬菜种植和收购加工企业要及时了解和采取措施，以免在新规实施时受到不必要的影响。

据介绍，广东检验检疫局辖区内共有供港澳蔬菜备案基地202家，其中多家菜场被香港渔农署评为信誉农场，部分企业还获得ＩＳＯ9000认证和良好农业规范认证。

统计显示，2009年1至9月，广东省共检验检疫供港澳蔬菜45184批，31．1万吨，5680万美元，与去年同比分别增加10．53％、10．44％、11．42％；每天约有1100吨左右的新鲜蔬菜经检验检疫合格后供应港澳。