台经济部门：陆资赴台年底前再检讨 将持续松绑
2009年11月1日 15:50
来源:中国新闻网 选稿:赵菊玲
东方网11月1日消息：台湾当局开放大陆资本赴台投资满四个月，当局经济部门主管施颜祥表示说，年底前将召开检讨会议，大方向是持续开放、循序渐进，开放幅度会越来越广，“希望能够有大的金额与规模来台”。
“中央社”报道，施颜祥接受专访时表示，陆资赴台的检讨，不会预设期程。有关面板与晶圆企业到大陆投资松绑，也会在年底以前召开跨部门会议，施颜祥说，经济部门建议朝开放角度处理，但仍需整合不同部门意见。
开放陆资赴台投资已满四个月，外界质疑成效不彰。施颜祥表示，陆资赴台投资金额是不多，但他认为投资需要时间，而且台湾“开放的门很小”。
施颜祥说，经济部门希望把陆资赴台投资的机制建立起来，不过现在看起来也该重新检讨了，看看开放机制与项目有无调整必要。
此外，由于韩国面板厂商积极布局大陆市场，让台湾业者相当紧张，主张台湾面板厂登陆投资有急迫性。对此，施颜祥说，业者的想法，经济部门了解，检讨过程也会尽量把业者意见放进去。
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