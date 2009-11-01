台北101大楼计划进行环保绿化改造

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台北101大楼斥资6000万元新台币进行环保绿化工程，希望迈向全球最高“绿建筑”。

东方网11月1日消息：台湾地标性建筑——台北101大楼即将投注六千万元(新台币，下同)经费，以18个月时间争取世界知名“绿建筑”评级系统LEED(能源与环境设计先导)金级认证。若认证通过，台北101大楼将“重拾荣耀”，打败全球最高楼迪拜塔，登上“世界第一高绿建筑”宝座。

台湾《中国时报》报道，节能绿化改造成功后的台北101大楼，估计每年节省约二千万元能源费用，且有助提升一至二成租金成长率。台北101大楼已完成第一阶段“体检”动作，2日将正式对国际发布，加入LEED注册申请，正式开始改造变身。

据了解，绿建筑、养生建筑与智能建筑是目前建筑业三大流行趋势。其中与地球一起呼吸的绿建筑概念，在地球暖化压力下，备受国际重视。根据美国绿建筑协会信息，目前美国新建A级商业办公楼，都要取得绿建筑证照，老旧历史建筑也流行绿色大改造，具有七十历史的知名美国帝国大厦积极“环保变身”，已向LEED递件申请认证。

被建筑业视为绿建筑“黄金标准”的LEED认证，有一套严格积分审核制度，例如抽水马桶的冲水量，目前台北101大楼与一般商业大楼马桶，冲水量约有九升，而LEED最基本要求，须维持在六升左右水量，以此标准，台北101大楼每个马桶，至少须减少三升水量才算及格。

最特别的是，在LEED能源环保标准中，为减少运输能源消耗，要求对大楼内部餐厅食材进行产地调查，希望在绿建筑里吃的食材，产地来源最好是不超过一百英里的“本地食材”。

也就是说，超过台中、花莲地区的食材，都无法在认证中加分，目前闹得火热的美国牛肉，未来可能更不容易在台北101大楼餐厅菜单上找得到。

台北101大楼表示，绿色节能是保护地球必要措施，改造完成的101大楼，估计每年至少在省电、省水、垃圾减量都能达到一成以上标准，约可省下二千万元能源费用，预计三年内还本。