马英九谢长廷辅选狭路相逢 警方如临大敌[图]

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马英九谢长廷辅选狭路相逢

东方网11月1日消息：马英九与谢长廷曾是去年台湾“大选”竞争对手，10月31日不约而同到宜兰县分别为国民党和民进党县长候选人吕国华、林聪贤造势拼人气。两人同时逛热闹夜市，两路人马一度狭路相逢，互别苗头，令警方如临大敌。

据台湾《联合报》报道，“马吕关系”前阵子在宜兰县一度引起话题，吕国华溪南竞选总部10月31日晚成立，马英九不仅站台，还带着吕国华直捣林聪贤票仓“罗东夜市”，一起逛夜市造势，以行动澄清“马吕关系”并未生变。

马英九送给吕国华一匹陶制马，强调此马是“老马识途、马不停蹄、一马当先、马力十足”，吕国华具备这些条件，一定能“马到成功”。

罗东夜市当晚人潮拥挤，马英九逛夜市，维安人员也如临大敌，出动大批警、宪、特勤人员，马英九频频与民众握手，他吃了碗包心粉圆及葱油饼，直喊“好饱、好饱”。

谢长廷当晚也率领他的“长工助选团”到罗东帮林聪贤造势，和马英九同时“逛”罗东夜市，马英九吃包心粉圆时，谢长廷人马刚好从旁经过，还好没发生状况，却让警方捏把冷汗。

台当局开放美国牛肉进口事件，也在县市长选战中发酵。谢长廷说，他想送“我的噗浪日记”给马英九，美国牛肉要进口，当然会有压力，但要抵挡得住，这本书就是要让马英九看看，当年他当“行政院长”时，如何抵挡美国牛肉进口。