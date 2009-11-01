赠台大熊猫"团团""圆圆"开始专门训练 准备交配

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东方网11月1日消息：刚刚过完五岁生日的大陆赠台大熊猫团团、圆圆如今正在台北市动物园进行一系列的体能及动物训练，为明年的“成家生子”做准备。

台北市动物园园长叶杰生三十一日接受中新社记者采访时表示，为保证明年团团、圆圆的繁殖能够顺利进行，动物园方面已经安排了一系列的相关训练课程。目前，两只大熊猫的身体状况良好，适应与学习能力强，等到明年二、三月团团、圆圆发情期到来之际，将邀请大陆专家来台共同参与这项繁育工作。

大熊猫团团、圆圆来台将满一年，小两口不仅逐渐适应台湾新居，也到了成熟年龄。根据园方观察，雌性大熊猫圆圆发育较快，性成熟也比较充分，而雄性大熊猫团团则刚刚成熟，尚需时日进行状态的转换与学习，预计明年二月将是小两口最佳的洞房时机。

为了能够及时、准确地掌握团团、圆圆的发情表现，台北市动物园已于今年早些时候派遣两队人员赴四川雅安大熊猫保护基地“取经”，实地了解大熊猫的发情、交配及产仔全过程。

而在大熊猫体能训练方面，园方不仅在户外活动区进行了错落有致的布局，方便大熊猫攀爬，还设置了“腾空梅花桩”，饲养员或吊着苹果作为奖赏，让团团、圆圆站立身体去拿，以此来训练大熊猫的后肢力量。叶杰生指出，“利用攀爬或站立的训练，帮助锻炼它们腿部肌肉的力量，同时也为了让它们更健康，越健康今后繁殖起来就会越顺利，成功的机率也较高。”

不仅如此，台北市动物园还为小两口准备了独特的“产前课程”，譬如让团团、圆圆学会听从口令伸手量体温，按照指示趴下进行超声波检查等，“这些都是每天必做的功课，对它们的繁育很有帮助。”叶杰生说，根据“授课”情况，两只大熊猫很聪明，已经能够适应训练，与饲养人员、兽医也培养出很好的感情，就连做检查也不会感到害怕。

叶杰生表示，生态保护与动物保育需要两岸共同支持与努力，尤其是两岸同属一个血脉，都是华夏子孙，语言沟通上完全没有问题，如果能够携手紧密合作相信一定会对生态保育大有贡献。

同时，他还希望两岸持续开展动物交换计划，“就我所知，上海动物园对我们的红毛猩猩、白首长臂猿很有兴趣，如果能够进行互相交换的话，我们今后也可以有计划地进行繁育，并建立起旗舰物种，大家进行合作与交流，这对生态保护很重要”。