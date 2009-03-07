台湾大学博士生吃牛粪狂呕吐 自虐抗议美牛肉

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东方网10月31日消息：据台湾TVBS报道，在野党接连几天强力炮轰马当局进口美国牛肉，但一位热衷社运的台大博士生，觉得这样强度还不够，他跑到台“总统府”前面，吃用牛粪做成的汉堡，想突显吃台湾牛粪都比美国牛肉安全的诉求，边吃还得配茶水才能下咽，最后还是忍不住在路边呕吐。

台大博士生朱政骐先专程跑到阳明山搜集牛粪，接着坐在“总统府”前的马路边，包生菜，拿出牛粪做汉堡。朱政骐说：“(牛粪)有虫啦。”

就这样，朱政骐对着镜头一口一口配茶吃了下去，近乎自虐的行动，选了悲壮音乐衬托，他这样做有抗议诉求。朱政骐说：“骗大家只要选择不吃就没事，其实一旦开放，美国牛肉无孔不入，你不要以为还有选择。”

画面看了让人皱眉头，男主角吃完忍不住路边吐了起来，报道说，朱政骐长期参与社会运动，也曾经短期在民进党台北市党部，和前“立委”罗文嘉的杂志社工作。

朱政骐自认是左派、有批判色彩，声援过白米炸弹客杨儒门，觉得在野党用嘴巴反对美国牛肉强度不够，自己用身体痛苦表达抗议，引起媒体注意。