台年底选举第一枪 新竹县议员候选人腿部中弹
2009年10月31日 10:28
来源:新华网-台湾频道 选稿:袁野
新竹县议员候选人罗吉坤，昨晚遭歹徒开枪射击，子弹贯穿左大腿，流血不止；他躺在病床上忍着痛电告支持者，会坚持下去。
东方网10月31日消息：据台联合报报道，新竹县关西镇长罗吉坤，年底转战县议员，昨天深夜骑机车返家途中，遭两名骑机车歹徒开两枪，一枪贯穿左大腿，被送往桃园军队总医院急救，无生命危险。
这是今年“三合一”选举的第一起枪击暴力事件，歹徒朝罗吉坤（56岁）腿部开枪，警告意味浓厚，警方在现场找到一颗弹壳，漏夜展开调查。
警方调查，罗吉坤已连任两届关西镇长，这次参选竹县第四选区县议员，三人选两席。昨晚他与叔叔到关西镇一位朋友家泡茶聊天，10时30分骑机车离开，行经大德街往迎风馆方向，突有两名骑机车、头戴全罩式安全帽年轻歹徒，朝他腿部开了两枪后逃逸。
他的叔叔通知救护车送往医院急救。医院急诊室说，子弹直接贯穿罗吉坤的左大腿，并未伤到大腿骨。
罗吉坤在急诊室时紧握手机，关心电话不断，他说：“歹徒仅射中一枪，我很好，请选民放心。”
罗吉坤夫妇表示，最近忙着选举，并未与人结怨，也没有接到恐吓电话，想不透歹徒为何对他开枪？
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