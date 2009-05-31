台媒体人指周美青偷报纸 被判赔60万登报道歉

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东方网10月31日消息：据台“中央社”报道，媒体人金恒炜去年3月“大选”期间，指马英九夫人周美青曾在美国哈佛大学偷报纸，遭周美青提告。台北地方法院30日判决金恒炜须赔偿周美青新台币60万元并登报道歉。全案仍可上诉。

去年“大选”期间，金恒炜于公开场合表示，周美青在美国留学时，曾在哈佛大学燕京图书馆偷窃报纸，并遭警方抓获。周美青随即发表声明否认，并对金恒炜提出民事损害赔偿诉讼，求偿新台币500万元及要求登报道歉。

法院判决书指出，金恒炜虽于事后表示，相关言论是引用“马经”一书的内容，不过法官传讯相关人士，无人能证明马经一书所述周美青偷报纸一事的明确消息来源，而当时燕京图书馆馆长也曾公开表示，自己在任期间，从未接获有任何人偷窃馆内书报的消息。

法院以金恒炜无法举证所言属实为由，判决金恒炜败诉，金恒炜须赔偿周美青60万元，并应在自由时报、中国时报、联合报、苹果日报等4报头版刊登道歉启事。全案仍可上诉。