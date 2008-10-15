“拍裸照逼退选”女选将露脸改口：仅被枪胁迫

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“拍裸照、逼退选”的女主角黄雪梨昨天主动露脸，改口说是被枪胁迫，没有裸照。

东方网10月31日消息：据台联合报报道，声称遭拍裸照被逼退选的黄雪梨昨天主动露脸，改口“没性侵跟裸照”，她是被洪福岛拿枪胁迫、恐吓，反讥洪是“选举贩子”；若洪男拿得出裸照，她就去跳海，对洪不实说法“保留法律追诉权”。

洪福岛坚称他才是被设局者，不可能帮人去恐吓黄雪梨，也要对黄雪梨所说保留法律追诉权。他说被交保后，男欢女爱这件事，已经感觉很丢脸，怎可能还去骚扰她。

洪的小老婆不甘示弱，强调握有黄雪梨里跟洪男的性爱光碟，“到底是谁恐吓谁？”若黄雪梨太超过，她就要公布偷情经过。整起事件演变至今，彷彿成了“性、谎言、录影带”，外人雾里看花。

黄雪梨是民进党芳苑乡党部主委，昨天主动召开记者会，否认洪福岛“你情我愿、互拍裸照”的说法，没每月七、八次跟他到汽车旅馆，还讥讽说“他也不看看他的长相跟年纪”，怀疑洪受人指使。

她说，洪恐吓要100万（新台币，下同），她的助理出面拜托“能不能只要20万？”对方还说：“你把我当小汉仔（小弟）？”这都有通联纪录和录音。

黄雪梨说，民进党内初选登记时，她与彰化县党部主委江昭仪到过县议员吴淑娟家里，要吴淑娟以民进党名义参选，但因党部无法保证会当选，双方协调不成立；但对方得知民进党有意征召她参选，才用这种步数来恐吓她。

“懒得回应她。”吴淑娟昨晚得知黄雪梨说法，觉得很无聊，否认曾与江昭仪、黄女碰面。

江昭仪说，他确实出面与吴淑娟阵营谈过，但双方谈不拢，才决定改征召黄雪梨，但黄雪梨又被恐吓，不敢登记。