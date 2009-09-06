李登辉扬言台湾年底选举是惩罚马英九的机会
2009年10月31日 10:27
来源:新华网 选稿:袁野
东方网10月31日消息：据台联合报报道，久未露面的李登辉昨晚炮轰说，一年多来，台当局表现荒腔走板，马英九依赖大陆的心态愈来愈浓；年底县市长选举，一定会被人民视为惩罚马英九的机会，这可能成为国民党盛极而衰的转折点。
台联昨晚席开百余桌的募款餐会，李登辉炮火全开，原订20分钟的致词时间，他欲罢不能的足足说了将近40分钟。李登辉说，虽然卸任领导人批评现任领导人不好，但看到台湾老百姓变这样，他不说话会对不起老百姓，很多人会不谅解他。
他声称，年底县市长选举，国民党提名征召的参选人，不少遭到同志的挑战，那些挑战者十分明白，马英九早已失去号召力；最近国民党中常委选举搞成这样，恐怕也是历史上的第一次。
他抨击，他以前在政府服务时，贫富差距四倍多，现在差距竟达七倍多，有钱人买豪宅，动辄一坪新台币一、两百万元，不少人则连遮风避雨的地方都没有；民进党执政时只照顾财团与官僚的利益，很多人把“爱台湾”、“顾台湾”挂嘴边，行为却背道而驰。
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