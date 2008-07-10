第四届海峡两岸台北旅展开幕[图]

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10月30日，上海世博会吉祥物“海宝”亮相海峡两岸台北旅展。当日，为期4天的第四届海峡两岸台北旅展在台北世贸中心登场。这次大陆各省区市、新疆生产建设兵团和旅游业界的308家单位、480人参展，规模为历届之最。新华社发（吴景腾 摄）

东方网10月31日消息：为期４天的第四届海峡两岸台北旅展３０日上午在台北世贸中心登场。海峡两岸旅游交流协会名誉副会长王志发和台湾海峡两岸观光旅游协会会长赖瑟珍、台湾观光协会会长周庆雄等为旅展开幕剪彩。

两岸台北旅展由海峡两岸旅游交流协会、台湾观光协会共同主办。据海旅会秘书长满宏卫介绍，这次大陆各省、市、自治区、新疆生产建设兵团和旅游业界的３０８家单位、４８０人参展，规模为历届之最。展场面积２３００多平方米，设标准展位２５５个，分为华东、西南、东北、华北、中南、西北６个展区和旅行社展区、舞台表演区共八大区域。

他说，本次展会既是展示两岸旅游资源的重要视窗，也是增进两岸业界交流的重要平台，对扩大两岸旅游与合作必将产生积极而深远的影响。

展会开幕后，两岸旅行业者交流、洽谈踊跃。当天中午向普通民众开放后，现场更是人潮涌动，展馆外等候入场的民众还排起了长队。

据满宏卫介绍，大陆居民赴台旅游开放以来，截至今年１０月底，已有１．９９万个团次、５２．７万人次赴台旅游。其中，今年１至１０月共计４７．１９万人次，估计已为台湾带来１０．１亿美元的直接收益。目前大陆居民赴台旅游人数日均保持在１３００人左右，旅游品质和运行总体良好。

“２００９台北国际旅展”同日开幕。

10月30日，在海峡两岸台北旅展上，参观者在陕西旅游局展台前驻足。

当日，为期4天的第四届海峡两岸台北旅展在台北世贸中心登场。这次大陆各省区市、新疆生产建设兵团和旅游业界的308家单位、480人参展，规模为历届之最。新华社发（吴景腾 摄）