国民党中常委补选下猛药 马英九:形象在此一举
2009年10月31日 10:27
来源:新华网 选稿:袁野
国民党主席马英九昨天强调，中常委补选要下猛药，一定要做到“脱胎换骨、耳目一新”。
东方网10月31日消息：据台联合报报道，国民党主席马英九30日出席中常委候选人座谈会指出，这次国民党中常委全额补选，在国民党的历史上是史无前例，国民党形象在此一举，马英九对中常委补选下达“脱胎换骨、耳目一新”八字诀，务必要让外界感觉不一样。
马英九表示，这次中常委选举下猛药，是要真正杜绝选风继续败坏，他强调，“有什么样的政党就有什么样的政治”。
马英九日前抛出“政党选举适用选罢法规范”，遭外界批评不当。马英九昨天拉高到“宪法”层次表示，十多年前“修宪”，就把政党正式列入“宪法”，政党已具有“准宪法机关”角色，就像“行政、立法、考试院”一样，“我不觉得有什么不当”。
马英九表示，考纪会主委阮刚猛跟他说，考纪会手上没有公权力，要查察贿选很困难，即没有搜索、扣押、羁押或是通讯监察等权力。他会提出政党要受选罢法规范建议，就是要下猛药，杜绝选风败坏。
国民党将在下月14日举行中常委全额补选，马英九昨晚与73名中常委候选人举行座谈。马英九指出，今年3月开始，从苗栗、云林到台中及最近的桃园，都有党籍“立委”被法院宣判当选无效，理由都是涉嫌贿选，甚至有人在刑事方面还被判处徒刑，“对国民党来讲是不可承受之重。”这次中常委选举能展现不一样的选风，相信一定能挽回声望。
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