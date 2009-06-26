香港与内地陆路过境乘客人次10年间跃升逾1倍
2009年10月31日 10:26
来源:新华网 选稿:袁野
东方网10月31日消息：香港特区政府运输及房屋局局长郑汝桦３０日表示，香港与内地跨境交通量与日俱增，陆路过境乘客已自１９９８年的７５００万人次增至２００８年的１．６３亿人次，１０年间增长超过１倍。
当日郑汝桦出席香港高铁研讨会致辞时表示，预计至２０１６年每年会有超过２．５亿人次过境；而２０１６年至２０３１年间陆路过境旅客将以平均每年３．３％的幅度增长，其中铁路过境乘客的年增长为２．８％。
郑汝桦表示，正是因为陆路过境乘客量将不断增加，特区政府早于９年前便提出兴建连接内地与香港的高速铁路，日前特区行政会议已批准广深港高速铁路香港段项目，希望今年年底前动工。
她表示，高速铁路对香港具有极深远的策略意义，高铁５小时车程范围内的主要城市，即使不计算附近市镇，人口也超过８０００万。利用铁路这种最环保的交通工具，把这些城市和香港市中心直接联系起来，其最大作用是拉近香港和经济腹地的距离，并使香港的传统支柱行业及特区政府锐意推动的６项优势产业全面受惠。
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