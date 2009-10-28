前澳门消委会高层渎职滥权涉逾千万 已自杀身亡

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东方网10月31日消息：澳门廉政公署完成对前消费者委员会执行委员会主席何思谦生前涉嫌渎职滥权的调查，29日把案件移送检察院。去年12月初，何思谦被廉政公署揭发涉嫌串谋亲属在公务采购程序中滥用职权后，被勒令停职，今年8月16日，何思谦被发现于珠海一酒店房间自缢身亡。

廉政公署29日公布，早前揭发一宗公职人员涉嫌串同亲属在公务采购程序中滥用职权、伪造文件、诈骗、在法律行为中分享经济利益、行贿受贿和公务上之侵占的案件，违法行为逾300项，有关侦查工作已完成，案件29日移送检察院。

案中一刘姓商人涉嫌自2002年至2008年期间，串同其身居某特区政府部门主管职位的亲属，以不正当手段承接大约300项大小工程及采购项目，涉及金额逾1000万澳门元。

廉政公署在调查中发现怀疑伪造的报价单及公司印章、涉嫌用作行贿的支票、贿款及利益分配计算记录和大量文件数据，同时怀疑有人将以公务名义购买的手提电脑、打印机、电子字典、多部手提电话等据为己有。