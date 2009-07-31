香港美酒佳肴巡礼精彩揭幕
2009年10月31日 10:25
来源:新华网 作者:裴闯 荣忠霞 选稿:袁野
东方网10月31日消息：一边是美轮美奂的维多利亚海港，一边是来自世界各地的珍馐佳酿。香港旅游发展局主办的美酒佳肴巡礼３０日在西九龙海滨长廊启动，入场人士将可一举获得视觉、味觉和听觉的美好享受。
据香港旅发局主席田北俊介绍，美酒佳肴巡礼是香港“美酒佳肴年焦点盛事”的“重头戏”，将持续３天。入场者可在场内“一站式”品尝来自１５个国家、约３００个品牌的红酒，以及１５０多种中西美食和香港本土名菜。场内各摊位前都设有解说，详细介绍各款美酒佳肴的最佳搭配方法。
香港美食一向举世闻名，更是旅游业的传统强项。田北俊表示，旅发局特别将今年设立为“美酒佳肴年”，并举办一系列“美酒佳肴年焦点盛事”活动，希望吸引更多旅客特别是短途和内地游客来港，以强化香港“美酒佳肴之都”的形象。
在为期１０天的“美酒佳肴年焦点盛事”中，中环兰桂坊和苏豪荷南美食区将举办两个风格不同的街头嘉年华；香港多个美食区也将推出以美酒佳肴为主题的活动。
- 新媒体聚新城 网络媒体顺义行26日揭幕 2009年9月30日 09:31
- 国庆庆祝活动即将揭幕 感受北京的温度与颜色 2009年9月29日 10:57
- 袁隆平院士塑像在西南大学揭幕[图] 2009年9月21日 15:59
- 《北京与2008年奥运会图片展》在毛里求斯揭幕 2009年8月7日 10:45
- 香港动漫电玩节揭幕 推特别版游戏兵器模型[图] 2009年7月31日 10:19