香港9月底人民币存款较8月份增加2.7%

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东方网10月31日消息：香港金融管理局３０日表示，香港人民币存款９月底为５８２亿元人民币，较８月份增加２．７％。

根据金管局当日公布的货币统计数据，９月份香港认可机构的存款总额增加２．１％。由于活期、储蓄及定期存款同告增加，因此９月份港元存款增加３．８％。９月份外币存款微增０．１％。

９月份贷款与垫款总额上升３．２％。在香港使用的贷款增加３．３％，在香港境外使用的贷款则增加２．９％。由于港元贷款的升幅较港元存款小，因此港元贷存比率由８月底的７０．８％降至９月底的７０．２％。

第三季在香港使用的贷款增加１．６％。按经济用途分析，受到物业市场畅旺刺激，按揭贷款的增幅扩大；贸易融资贷款则连续第二季增加。

经季节因素调整后，９月份港元货币供应量Ｍ１增加１０．５％，与去年同期比较增加５５．３％；未经调整的港元货币供应量Ｍ３增加３．７％，与去年同期比较增加１４．１％。