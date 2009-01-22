香港拟在港深边境设商业走廊

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东方网10月31日消息：港深边境禁区释放２４００公顷土地的规划研究初步完成，香港特区政府规划署相关顾问建议，可在这些土地上开辟两条发展走廊，包括西部的“落马洲发展走廊”以提供购物与娱乐设施，中部的“文锦渡发展走廊”用于发展支持设施，为跨界贸易与物流活动提供支持。

据《大公报》报道，香港与深圳边境禁区土地规划研究现已进入第二阶段，相关部门将开会讨论特区政府规划署顾问的建议。

为充分利用边境位置优势，特区政府规划署顾问建议，在邻近落马洲河套区和古洞北新发展区辟设落马洲发展走廊，在毗邻文锦渡口岸以南大约４０公顷的土地上辟设文锦渡发展走廊。

落马洲发展走廊非常接近落马洲边境口岸与落马洲支线边境口岸，来往港深两地的旅客可以方便前往，因此可设立地区性的商业、购物及娱乐设施。

文锦渡发展走廊邻近文锦渡边境口岸与罗湖边境口岸。顾问建议，此处可设立批发中心、仓库以及展览场地，也可设立商业及零售服务设施，吸引附近及罗湖区居民使用。