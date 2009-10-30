香港再现空降腐蚀性液体事件 幸无人受伤

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东方网10月30日消息：一瓶盛载着腐蚀性液体的玻璃瓶，三十日早上在深水埗区从天而降，幸无人受伤。港府保安局局长李少光迅速回应，表示非常关注事件。

由于此前香港闹区已发生多起类似案件，使港人闻见腐蚀液便色变，香港警方已悬红九十万港元缉凶。李少光表示，经警方初步调查，无证据显示今次案件与之前旺角的同类案件有关，重案组已接手调查。

警方表示，深水埗区今年六月及上周六也发生腐蚀液高空堕下的案件，相信今次发生的案件与该两宗案有关，将把案件合并调查。但根据初步证据显示，警方相信这三宗案与旺角行人专区的案件无关，因为今次案件盛载的腐蚀液与旺角的不同。

今次发生的腐蚀液案位于北河街及鸭寮街交界，有市民看到一个玻璃瓶从高处堕下，击中楼下果汁小食店帐蓬，再反弹出对开路面水龙头后爆裂，液体四溅，并冒出白色及绿色烟雾。警方封锁现场调查，暂时没人被捕。

由去年底开始，旺角闹区接连发生四宗腐蚀液高空堕下案，分别发生在去年十二月，今年五月及六月，共导至一百名路人灼伤；最近一宗发生在本月中，三名无辜途人被灼伤，需送院敷治。