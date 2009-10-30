台湾“高等法院”传讯陈致中夫妇[组图]

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陈致中出庭，对于媒体询问只回答“谢谢”两字，就快步进入法庭

黄睿靓出庭

东方网10月30日消息：据台湾“中央社”报道，台湾“高等法院”审理陈水扁家4大弊案，今天传讯陈水扁子、媳陈致中与黄睿靓等人开准备庭。陈致中夫妇仍向法官认罪，但希望二审法官能减轻他们的刑度与罚金。

台北地方法院一审，陈致中判刑2年6个月，并科罚金1.5亿(新台币，下同)；黄睿靓判刑1年8个月，并科罚金1.5亿、缓刑5年，并须支付公库缓刑公益金2亿。陈水扁妻舅吴景茂、陈俊英夫妇各被判刑2年，缓刑5年，缓刑公益金各300万元。

陈致中夫妇、吴景茂夫妇今天庭讯时仍维持认罪。但陈致中表示，一审对他量刑过重，而罚金部分，他与黄睿靓均认为罚金过高，超出他们财力，希望合议庭能衡量他们的资产能力，重新审酌。吴景茂夫妇则希望缓刑公益金能减半。

此外，今天庭讯另一重点在于厘清陈致中是否涉及贪污罪的牵连问题。台北地院一审只就陈致中洗钱的部分判刑，然后另行告发陈致中在公务机要费案涉贪污，要求检察官另行侦办。

台“高检署”检察官林锦村表示，如果认为陈致中与母亲吴淑珍共犯诈领公务机要费的贪污罪，二审范围就应扩及一审所没论及的陈致中有无贪污。否则日后陈致中被以较轻的洗钱罪定谳，基于一罪不两罚，就无法再追诉贪污的部分。

陈致中委任律师叶大慧则反驳，检察官从未起诉陈致中贪污，如果现在要二审法院扩张审理范围，就造成“诉外裁判”的违法问题。合议庭最后谕知，先等台检方特侦组进一步厘清陈致中有无涉犯贪污，再就他洗钱与贪污的牵连关系审理，4人另择期再开庭。