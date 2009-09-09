曾俊华:有信心香港经济明年恢复正增长

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东方网10月30日消息：香港特区政府财政司司长曾俊华２９日表示，有信心香港经济明年恢复正增长。在这段时间，特区政府的首要目标是增强市民信心，为经济的稳步复苏提供有利条件。

曾俊华当日在立法会就行政长官曾荫权日前发表的施政报告和香港整体经济情况做进一步说明。他表示，去年９月金融海啸爆发后，全球经济出现６０多年来最急剧的收缩。近期经济呈现转机，欧美地区开始止跌回升，而内地经济增长进一步加快，对亚洲经济起着重要的稳定作用。受惠于外围情况好转，加上特区政府对抗金融海啸措施渐见成效，香港经济在第二季度反弹，而在近月大致企稳。

曾俊华表示，香港经济内部环节已有进一步改善。特区政府采用“稳金融、撑企业、保就业”的政策对抗金融海啸，这些措施已陆续发挥效用，经济开始复苏，而部分措施在未来一段日子会继续帮助经济持续回升。特区政府会坚持这个策略，直至经济稳健复苏。

曾俊华表示，行政长官在施政报告中阐述了香港金融业发展的政策目标，同时指出香港作为亚洲首要国际金融中心的发展方向。特区政府要充分利用“一国两制”下的机遇，把香港发展成为国际融资中心、资产管理中心等。

曾俊华强调，香港要确保能够继续配合国家的整体发展，在国家金融安全的前提下，让内地与香港互惠互利。他表示，部分金融开放措施在全国推行前，可以在香港和珠三角地区“先行先试”，让香港和珠三角地区成为推动国家金融发展和推行创新措施的试验场。在落实这些政策目标过程中，要抓紧改善市场质素及促进市场发展两个重点，推动优化金融监管制度下一步的工作。

曾俊华还表示，施政报告提出要拓展六项优势产业。这六项产业既能提升香港的软实力以至整体竞争力，亦有助人才培育，未来要继续研究和推出更多配套及政策优化的措施。

曾俊华强调，特区政府一直放眼未来，在各方面投放资源为香港的长远发展铺路，包括加快香港和内地的融合、开展区域合作、投资基建、培育人才、开拓新兴市场、加快环保文化建设等。特区政府的发展策略是将香港建设成为高增值的知识型经济体。