大珠三角城镇群建一小时交通圈 与港澳无缝衔接

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网10月30日消息：据澳门日报报道，28日公布的大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究报告中，其中一项重点是关于“城际一小时交通圈”的建议，在大珠三角城镇群内部通过以轨道交通和高速公路为主的交通基础设施建设，构建不同的一小时交通圈及通勤圈，并在香港、澳门及珠三角地区之间，通过跨界交通线路组织和口岸基建合作，尽量减少因制度边界存在造成的交通阻滞。

报告中提出大珠三角城镇群高可达性策略，即构建对外以珠江口湾区为枢纽，城际一小时交通圈，跨界无缝衔接的层次分明交通网络。对外则以珠江口湾区为枢纽，即以在环珠江口地区构建良性竞争、有机合作、高效运营的多机场系统与组合港系统，进一步加强重要交通基础设施节点(机场、港口)间的联系，增强区域对外交通的整体性和可达性，强化珠江口湾区整体的对外交通枢纽地位。

区域交通枢纽计划包括落实“多机场系统”和“组合港系统”的协调行动，建设华南铁路枢纽、完善出省高速公路网络及发展水上客运系统的相关建议，力促珠江口湾区综合性交通枢纽的形成。重点建议是制订多机场系统和组合港系统专项规划，增加对外铁路通道，改变国家铁路网末梢的格局。

至于“城际一小时交通圈”是指在大珠三角城镇群内部通过以轨道交通和高速公路为主的交通基础设施建设，构建“湾区一小时交通圈”、“次区域内一小时的交通圈”及“都市区内一小时通勤圈”。

其中“湾区一小时交通圈”及“次区域内一小时的交通圈”均是指城与城、区与区之间的交通加上通过口岸时间控制在一小时以内，跨珠江口的港珠澳大桥、深中大桥和跨江城际轨道桥的建设，以及城际交通与城内交通的“零距离”衔接将是研究重点。

跨界无缝衔接是指在香港、澳门及珠三角地区之间，通过跨界交通线路组织和口岸基建合作，尽量减少因制度边界存在造成的交通阻滞，降低因口岸通关造成的时间和经济成本，提高大珠三角城镇群整体交通效率。计划重点包括加强跨界交通线路衔接，提升口岸设施建设水平，促进跨界交通协调管理等措施，其中港深、澳珠之间的铁路和公路的衔接、非邻接地区口岸建设和创新口岸管理方式是研究重点。

澳门运输工务司办公室主任黄振东指出，一小时交通圈其中一个重点工作是便利通关的问题，有关问题还要研究。通关模式已超出了粤港澳三地政府可决定范围，三地政府只可透过研究向中央提出可行性方案，横琴将来采取的通关模式可以是其中一个管理模式。