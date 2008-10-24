香港市民自选亚姐三甲 最钟情内地台湾美女[图]

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资料图：十月二十一日，参加“2009亚洲小姐竞选”的各地佳丽在亚洲电视总台彩排，与选美晚会的表演嘉宾见面。十九位來自内地、港澳及台湾地区的候选佳丽将在本月二十四日进行准决赛，选出十二位佳丽进入总决赛。 中新社发 洪少葵 摄

东方网10月30日消息：2009年亚洲小姐竞选总决赛将于本周日举行，12名佳丽顺利晋身决赛，今年亚姐选美以密集式性感作招徕，占大多数的佳丽都身材骄人，也有力谷身材博抢镜，各师各法务求出位！谁可从中摘冠？没有正式赛果前，先由香港市民选出他们的心水三甲。

亚姐准决赛诞生12位进入决赛的佳丽，港澳代表占6位，当中5号陈意婷先拔头筹，夺时尚风采大奖。至于由佳丽们互相投票，也选出8号张加慧获友谊小姐，两人也成功入决赛，到底香港市民又会否支持“土产佳丽”封后呢？

香港《星岛日报》为此进行了一次民意调查，并成功在街头访问了50名市民，查询他们对本届亚姐选举的心水选择。结果显示，港澳代表原来不是香港市民的理想对象，他们钟情的反而是内地和台湾美女。其中又以被指不时针锋相对的2号王希瑶与18号刘伊心，成为叮当马头大热，被访者纷纷票选两人，竞争可谓空前激烈。

其中有32%被访者选今年的亚姐心水冠军是刘伊心，其36D上围不但成为瞩目佳丽，她更不时高谈阔论，传授其丰胸心得给其它佳丽，包括豪放地表示晚晚冲凉要按摩胸部，又要日日饮木瓜奶，而且绝不介意大家评论其身材，令人觉得她敢言、自信、大方，产生无穷话题，令人留下深刻印象。

而据知这位来自台湾的佳丽，曾参选不少选美活动，其中又参加过“比基尼小姐”获冠军。自于早前仝晓燕退选后，刘伊心实时补位成风头趸，故也有传她早已是亚姐的内定冠军。

至于第2位是获30%支持率的2号王希瑶，获封“鬼影变幻球”的她，在这次民调中仅以2%票数落败。被访者认为这位“A货李嘉欣”，是今年芸芸佳丽中样貌最出众的一位，堪称“天使面孔”又有“魔鬼身材”。

虽然有指她是整容佳丽，但受访市民坦言，现今选美十居其九都被传整容，不知是真是假，所以看上去有几分姿色，已经不会计较太多，始终选美最首要又最重要的条件是样貌，至少王希瑶已成功抢点。而王希瑶曾多番解释，其“变幻球”是现时胸围多功能所发挥出来的效果，她又拿出昔日旧照，声言自己样貌从没有太大改变，极力推翻整容之说，誓要平反。

而一直新闻不多，来自内地的16号王津津，获14%被访者票选她为第3大热门，认为她有望在两大波霸袭港的情况下，爆冷突围夺魁，因为被访者觉得她在一众佳丽中，不但具备冠军相，负面新闻较少，令她成为这次选美中的黑马，而且她于准决赛时表现平均，令人留下深刻印象。

选美佳丽屡传是非，本属平常，然而今年的落选佳丽1号莫晓菲，却于赛后对亚视作出控诉，又对7号杨凌智入围决赛，心生不忿，成为最是非的佳丽。而亚视于准决赛当晚要候选佳丽穿三点式站到围板后，然后大特写，让她们的胸部给嘉宾品评，被指有辱女性尊严，市民都希望亚视在亚姐决赛时，作出改善。