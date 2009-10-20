扁心腹马永成首谈扁案 称扁须残忍与家人决裂

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东方网10月30日消息：因卷入机要费案一审遭重判的前扁办副秘书长马永成，29日在《财讯双周刊》打破沉默首度谈及扁案。他直言，阿扁把钱汇到海外转来转去，又没办法说服吴淑珍把钱汇回来，是扁的两大败笔，扁也因此在政治上无法翻身。他认为扁必须与家人决裂，面对官司也应更有guts（胆识），才能让伤害减低一点。

马永成在专访中指出阿扁的两大败笔，第一是让钱汇到海外，还转来转去，从政治上看，这件事的严重性超过政治献金甚至龙潭案；第二、阿扁在知道之后，有机会处理却未处理，无法说服太太把钱弄回来。

马永成认为，阿扁被关这么久，总要找个可以接受的理由，于是怪司法不公、怪国民党，却未面对自己家人做错的这部分，“他愈维持那样的心情，就愈没法面对…他必须非常残忍地和家人决裂，才能真正看到家人带给他错误的东西。”

马永成看到阿扁面对官司的表现，也难掩失望，“其实扁可以更有guts一点，做个角色，让那些事情的伤害减少一点，”然而扁的作法“像个普通人”，“让你某些理想的东西减低，这就不再是我以前的工作对象。”

对扁的知遇之恩马永成仍很感激，但他坦言，未来只剩下一些“很单纯的人跟人的情感”，这种情感时间久了就会淡，“此后与阿扁是bye bye了。”

扁家弊案爆发后，许多人好奇马永成到底知道多少？马永成说，他从未想过扁家的金钱问题会到如今揭露的这么巨大规模，他选举时虽有经手钱，但真正大的钱他都没经手，比如像辜仲谅给吴淑珍几亿元新台币的这件事，他从头到尾都不知道。

马永成在2006年离开政坛后，约有一整年的时间接近自闭状态，并因食欲不振而暴瘦，“觉得人生没有意义，活到四十岁好像都是失败的”。对首次政党轮替却交了张难看的执政成绩单，尤其弊案频传，更让马永成觉得很失败、没面子，“你的历史成绩就是在这些狗屁倒灶的事情里面”。