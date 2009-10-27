旧情人设局拍裸照逼女议员退选 台选举史上首例

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被男友以公开裸照逼迫退选的黄姓女子（左），由友人陪同举行记者会，讲到激动处一度啜泣。（来源：台湾《联合报》）

东方网10月30日消息：据台湾《联合报》报道，台湾彰化县议员选举惊爆有意参选的黄姓女子，遭交往多年的洪姓男友强拍裸照，再以公开裸照逼迫退选；台检方昨天以“胁迫他人放弃竞选”及强制、恐吓罪嫌起诉洪姓男子，求刑2年半。

报道称，台湾地方选举常有“搓圆仔汤”情形，多数是金钱交易，或黑道胁迫，拍裸照逼退手法，在选举史上还是首例。台检方痛批被告恶质，严重破坏选举公平性。

洪姓男子（63岁）已婚，在地方很活跃，每逢选举几乎“无役不与”，他自称与被逼退选的黄姓女子“通奸20年”。黄姓女子（55岁）也有家室，有3名子女。

5月间，民进党有意征召黄女参选彰化县第8选区县议员，该选区应选5人，有一个妇女保障名额。同选区有争取连任的女县议员吴淑娟。外传洪曾接受吴淑娟20万元（新台币，下同），要求设局逼退黄女；吴淑娟慎重否认，强调她真金不怕火炼，此事绝对与她无关。洪姓男子也说，20万元之说“根本是乱说。”

被起诉以公开拍裸照逼女友退选的洪姓男子，否认逼女友退选，自称是遭诬陷。（来源：台湾《联合报》）

起诉指出，洪姓男子曾向吴淑娟和她丈夫吴和章承诺，保证黄女不会参选，让这选区只有一名妇女的同额参选。洪得知黄女有意接受民进党征召，5月25日上午10时许，佯称要介绍某农会总干事给黄女当桩脚，诱骗黄女坐上他的车子，载到汽车旅馆。

两人在旅馆发生关系后，为退选事争吵，洪趁黄女不备拍了5张裸照，恐吓黄女若仍执意参选，就公布裸照；如果要选，可以，付他100万元。洪事并后多次找黄女，最后黄女被迫放弃登记参选。

黄女弃选后，洪仍多次找她要钱，否则要将裸照交给黄女儿子，经黄女向彰化调查站报案，指控洪性侵、恐吓、违反“选罢法”。洪在检调调查时承认拍照，但否认恐吓。

台检方因双方是多年男女朋友，认为性侵不成立，处分不起诉；违反选罢法等，根据通联纪录等物证认为事证明确，将洪姓男子起诉。