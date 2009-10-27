台县市长选举选情调查：嘉义基隆金门蓝营领先

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东方网10月30日消息：据台湾《联合报》报道，根据《联合报》最新选情调查，蓝营在嘉义市及基隆市拥有现任优势，黄敏惠及张通荣分别以43%、40%支持率领先对手；参选爆炸的金门县，也是国民党提名的李沃士暂居领先。

年底嘉义市长选举，国民党黄敏惠争取连任，绿营由“立委”涂醒哲披挂上阵。调查发现，黄敏惠目前以43%支持率领先，民进党涂醒哲仅获得13%选民力挺，至于自行参选的嘉义市议员林圣芬，支持率尚待提升。43%选民投票意向不明，选情仍有变量。

基隆市选举，民进党提名林右昌挑战寻求连任的国民党张通荣。调查发现，张通荣目前以40%支持率领先林右昌的8%，李步辉支持者浮现不多；50%选民未决定投票意向，将是未来选情胜负关键。

分析显示，嘉义市虽然蓝绿政党版图相当，但黄敏惠凝聚政党基本票能力优于涂醒哲，加上37%中立选民支持，是领先主因；至于基隆市，张通荣凝聚政党基本票能力优于林右昌，加上26%中立选民支持，故奠定领先基础。

7抢1的金门县，28%选民属意国民党提名的李沃士，声势暂时领先；前县长陈水在与前“立委”吴成典各获得15%及10%选民力挺，实力也不容小觑。至于自行参选的杨荣祥、翁天庆、梁国栋与许敬民，支持率都低于1%。

这次调查于10月24日至29日晚间进行，嘉义市成功访问了603位成年人，另80人拒访；基隆市成功访问了602位成年人，另70人拒访；金门县成功访问了601位成年人，另74人拒访。在95%的信心水平下，嘉市、基市及金门县抽样误差都在正负4个百分点内。