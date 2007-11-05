京港多方面合作 鼓励金融机构赴港开“分号”

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东方网10月30日消息：在昨天京港洽谈会京港金融服务合作论坛上，人民银行营业管理部负责人士表示，北京金融监管部门鼓励北京的金融机构到香港，或通过香港向海外设立分支机构。同时，还将继续吸引香港金融机构来北京开“分号”。

目前，港资银行已成为在京外资银行的重要力量，北京已有汇丰、恒生、东亚、中信嘉华、南洋5家港资银行分行。港资银行业务范围也在不断扩大。据央行营管部统计，到今年6月底，在京港资银行本外币存贷款余额分别为318.9亿元和281.4亿元，分别占在京外资银行的30.6%和35.3%。

央行营管部负责人士昨天说，京港将继续加强资本市场、资金流通、金融机构互设等方面的合作。北京优质的大企业和高科技中小企业通过在香港上市、发债等方式筹措发展资金，也为香港资本市场注入新的资源。同时香港可充分利用与国际市场联通、熟悉海外投资规则的优势，为在京央企开展海外投资提供专业化服务。