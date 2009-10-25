江丙坤率海基会新闻交流团访问人民日报社

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东方网10月30日消息：昨天上午，由台湾海基会董事长江丙坤率领的台湾海基会新闻交流团访问了人民日报社。人民日报社社长张研农热情欢迎新闻交流团一行到访。

张研农说，新闻媒体是联系两岸的桥梁，也是推动两岸互动的先锋。长期以来，两岸新闻交流为两岸同胞增广见闻、增加了解、增进感情、增强互信，发挥了不可替代的纽带作用，也为改善和发展两岸关系，促进和深化两岸经济文化等各方面的交流发挥了重要作用。人民日报与大陆的其他媒体一样，在共同见证和促进两岸关系发展的同时，还与台湾的新闻媒体开展了各种形式的交流与合作，也与台湾的媒体同仁结下了深厚的情谊。

张研农表示，两岸关系的和平发展，为两岸新闻交流与合作提供了更精彩的主题、更生动的形式、更丰富的内容和更广阔的天地，同时也对两岸新闻交流提出了新的要求。真诚希望两岸有关各方在既有的基础上，继续推动两岸新闻交流，尽快实现两岸新闻交流正常化，以跟上两岸“大交流、大合作、大发展”的新形势，更好地服务两岸民众，促进两岸的和谐稳定。

江丙坤说，在过去的十几年来，海峡两岸无论是新闻从业人员的交流，或是新闻采访的合作乃至新闻业务的交换都相当密切、频繁。现在，两岸的驻点记者都为双方的媒体提供着最快速、第一手的报道，对增进两岸人民的互相了解功不可没。两岸“大三通”之外，新闻交流是第四通，也应该变成“大四通”，这不仅可以缩短两岸人民的心理距离，还可以进一步推动两岸媒体的产业合作。

会见后，人民日报社总编辑吴恒权设宴款待了江丙坤一行。人民日报社副总编辑杨振武、海协会副会长王在希参加了会见。