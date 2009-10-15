香港楼市进入“盘整” 港府出招纠偏须命中要害

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东方网10月30日消息：接连飚出天价的香港楼市，近期出现降温势头。据此间媒体报道，上周末起香港部分楼宇放盘叫价出现细微回落，整体二手楼价亦开始回软。一度升至“癫价”的豪宅市场则出现门庭冷落迹象，本周三有拍卖行推出五个豪宅单位拍卖，竞投竟意外录得“零举手”，销售行情被即时冷冻。

原本交投炽热的香港楼市，近日来出现冷却气氛，与港府的连环出手可谓不无关系。上周，香港金管局收紧二千万以上豪宅信贷，香港“财爷”曾俊华亦在本周早些时候主动约见此间地产巨头，会后更有消息传出：如果楼价出现不健康、不公平的情况，甚至影响市民大众的生活时，港府必定会采取果断措施作出干预。

原本并不希望直接出手干预楼价的港府，此次主动出招纠偏，实为时势所迫。港府深知，若香港豪宅市场继续虚火过旺，极易推高整体楼价上涨预期，一般住宅价格水涨船高亦可能随之出现，甚至翻版九七楼市泡沫亦不无可能，因此，港府对待楼市的态度急速转变为“明松实紧”亦是势所必需。

在金管局泼出豪宅按揭“凉水”和港府亮出“明松实紧”的调控态度之后，香港地产股应声大跌，市场对楼市后势走向亦开始出现“多空”分歧，香港楼市“盘整”时间宣告到来。

目前，楼市观望气氛浓郁，买卖双方都对港府下一步如何出招，抱有很大的期待。在现时的“盘整期”内，政府若落药过重，难免会造成楼市大起大落，但若在“盘整期”内按兵不动，楼价则很可能会在盘整之后，加速向上，届时势必会加重普罗阶层的买楼负担。

因此，当下这个“盘整期”对港府而言，可谓至为关键，楼价能否健康平稳“着陆”，很大程度上看此役表现。

港府出招纠偏，应多路出击，并须命中要害。针对当下部分楼盘的销售乱象，政府应出手规范，并应尽量消除公众的信息不对称劣势，提高成交价与成交单位数量的透明度，消除公众盲目“追涨”心理。

从中长期计，复建居屋对遏抑楼价会发挥效用，但以市场逻辑来看，用兴建居屋来调控楼价，却非最佳策略。恰当的方法是，对土地供应制度进行优化，用市场自身的动能来解决市场出现的问题，方为对症下药。

有数据显示，未来三至五年香港市场只有四点七万个楼宇单位供应，这种供应短缺局面无疑会加重楼价上升的预期。因此，优化土地供应，调整“勾地”制度，并加快空屋在二手市场的流转速度，从根本上解决供求失衡问题，才是治本之策。

概括而言，此次楼市“调控战”中，政府动用有形之手狙击高楼价，只有精准出击，把握好焦点和重心，才能避免伤筋动骨或火候不足，并最终使火爆楼市从容“软着陆”。