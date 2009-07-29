澳门外汇储备增势趋缓

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东方网10月30日消息：据澳门金融管理局昨日公布，今年九月底澳门特别行政区的外汇储备资产总额初步统计为一百七十八点二亿美元，增势趋缓。

截至今年九月底，澳门外汇储备资产总额初步统计为一千四百二十二亿澳门币(一百七十八点二亿美元)，较上月经修订总额一百七十六点八亿美元微增零点八个百分点。与去年同期比较，升幅为百分之十四，增加金额达一百七十七亿澳门币。

澳门九月底的外汇资产总额，约相当于八月底流通货币的三十倍或广义货币供应(M2)中属于澳门币部份的百分之二百四十。

澳门自回归祖国以来，外汇储备逐年稳步增加，从一九九九年底的二十八点六亿美元，至今增长超过五倍。但自今年五月底达到一百七十六亿美元后，近几个月增幅较前期趋缓。