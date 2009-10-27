海峡两岸科技产业及现代化都市研讨会在台北举行

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东方网10月29日消息：“２００９李国鼎论坛——海峡两岸科技产业及现代化都市研讨会”２９日在台北举行，两岸知名人士、专家、学者就科技产业、现代化都市、两岸合作共创双赢等３个主题作深入研讨，以促进两岸共同繁荣发展。

研讨会上，科技部原副部长马颂德、南京大学党委书记洪银兴教授分别介绍了大陆科技产业的发展历程和“国家战略中的江苏经济”。台湾行政当局原负责督导科技工作的“政务委员”蔡清彦就台湾科技产业作专题演讲，台北市政府资讯处处长张家生、２０１０台北花卉博览会总制作人丁锡镛分别以“台北智慧城市——资讯建设现况与展望”“２０１０台北国际花卉博览会与现代城市发展”为题发表了演讲。

研讨会由东南大学、南京大学、江苏省华夏文化经济促进会、江苏省台湾研究中心与台湾李国鼎数位知识促进会、李国鼎科技发展基金会、资讯工业策进会、中央大学等共同举办。科技部原部长朱丽兰、财政部原部长项怀诚、海基会副董事长兼秘书长高孔廉、台北市长郝龙斌等与会。

李国鼎（１９１０年－２００１年）是台湾著名经济学家，曾任台湾当局经济部门、财政部门负责人，对台湾经济建设贡献良多，被称为“台湾经济发展奇迹的缔造者”“台湾现代化之父”“台湾科技之父”。为感念李国鼎先生对中华民族的贡献，东南大学、南京大学和台湾中央大学等两岸相关单位从２００２年起共同举办“李国鼎论坛”，每年一届，两岸轮流主办，首届在南京举行，至今已举办８届。