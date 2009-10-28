国民党中常委补选参选踊跃

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东方网10月29日消息：中国国民党第十八届第一任中央常务委员补选参选踊跃，２８日共有７５人登记。但国民党选举监察委员会２９日开会决定，赖调灿、华真两人不符合参选资格，最终参选的共有洪玉钦等７３人。

国民党文传会主委李建荣表示，这次登记参选的人数相比之前３次中常委选举的人数要多，显示中央委员对国民党的信心、向心与支持。

他说，根据相关选举办法规定，选任的中常委有３２位，由全体党代表选举。赖调灿、华真因违反端正选风的规定，经考纪会决议给予停止党权３个月的处分，不符合候选人资格。

国民党１０月１１日举行中常委选举，洪玉钦等３２人当选。选举期间，就有党代表反映选风很坏，请客、送礼情形严重。国民党考纪会就此展开调查，认定中常委当选人江达隆、杨吉雄于选举期间致赠礼品事证明确，２０日决议取消两人当选资格；２７日又认定李全教、许显荣、姚江临、萧景田、沈庆京、陈杰、华真、赖调灿、李嘉峰、陈文汉、黄志雄、江硕平等１２位参选人，放任支持者或助选人送礼，严重破坏选风，损害国民党的声誉，全部予以停止党权３个月的党纪处分。

马英九１０月１７日接任国民党主席后，强调要端正选风、严肃党纪，１０月２６日主持召开临时中常会，决定于１１月１４日全额改选中常委。