马英九证实台美牛肉协议决策具政治用意

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网10月29日消息：台当局开放美国牛肉内脏进口引爆民怨，台湾有关部门昨天连忙出面灭火为政策止血，表明牛肉协议具平衡美国、大陆、台湾关系的战略考量，并有助台湾未来走向国际谈判的道路。媒体最新民调显示，美国牛肉输台拖累马英九声望，满意度暴跌了14个百分点。

据新加坡《联合早报》报道，台湾反美国牛肉风暴越滚越大，条件交换说及食品安全的疑虑，不但使之成为政治争议，“中央”与地方台北市府的态度分歧，更形成政治焦点。牛肉消费市场也受到后续效应的冲击，全台各大进出口公会及主要肉品进口商，短短一天内就集体发表声明承诺在厘清争议前，不进口美国牛肉内脏、绞肉。

为了防止政策溃堤，马英九及“国安会秘书长”苏起双双对外说明立场。而原先强硬批判的国民党“立院”党团，态度也转缓，阻挡在野党提案重启牛肉谈判、暂缓开放的表决案。

马英九前天接受访问时亲自捍卫牛肉进口决策，强调台美谈判未以台湾民众健康当作特定条件交换，当局在第一时间说得不够清楚，造成外界误解，确实应该检讨。

访谈中，马英九证实，开放美牛肉进口可以改善台美关系，他也透露决策背后具有平衡美过、大陆、台湾的政治用意。

被点名为此决策幕后主导者的苏起昨天首度亲临“立法院”备询，会后主动召开记者会，表明政当局签订台美牛肉议定书的决策过程，牵系台湾未来朝向国际谈判的发展步骤，目的要透过此次的谈判，确认台湾当局的权威。

这也印证台湾当局希望透过牛肉政策，营造与美签署TIFA前的互信氛围，借此打开台湾和其他国家洽签FTA的开端。

《中国时报》最新民调显示，马英九民调下跌14个百分点，满意度暴跌至33%，统计也显示，有高达68%民众反对进口美国牛肉。

而继台北市府开出反美国牛肉内脏的第一枪，地方政府不分朝野县市，也都筑起拒吃美国牛肉及自主管理阵线。

为免“中央”与地方表现分歧再遭非议，“行政院长”吴敦义昨日表示，感谢台北市长郝龙斌“登高一呼”。稍早，教育部门及军方也跟进表明，禁止美国牛肉进入中小学营养午餐或军队饮食中。