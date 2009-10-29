国民党内人事大洗牌 政治家族二代崭露头角

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连胜文

东方网10月29日消息：据中评社分析报道，国民党办理中常委补选，登记参选人数多达73人（扣除两位停权仍登记参选者），打破记录。不少政治家族第二代初试啼声，备受瞩目。此外，地方势力也大举挑战，一旦攻入中常会，马英九将面对更复杂的常会结构。

依照分类，投入常委补选73人，中央级政务官2位，县市副首长3位，“立委”15位，县市议长、议员14位，乡镇市长2位，农渔业代表4位，劳工1位，残障2位，青年8位，海外1位，学者2位，台商3位，企业5位，社团10位，前“立委”1位。其中超过一半以上是生面孔，多来自地方基层，选举结果是否又是高知名度“立委”当选，或者是中常委连任？这是一大考验。

这次常委补选，地方角逐者众，马英九又再三强调端正选风，严禁送礼、请客等贿选行为，竞选期间又短（11月14日投票）若想当选，换票联盟便成唯一良策，党中央该如何杜绝流弊？又是问题。

扣除荣誉主席连战长子连胜文已连任数届中常委，政治家族第二代开始“投石问路”是这次选举最受瞩目之处。包括前省议会议长刘炳伟的女儿刘美芳，前“省主席”、“中华职棒联盟会长”赵守博的儿子赵世聪，前云林县长廖泉裕的女儿廖苑君，“立委”徐少萍的儿子林沛祥等人都来角逐。甚至因才因违纪助选遭撤销党籍的新竹县长郑永金的儿子郑朝瀚，都投入补选。

另外，遭停权3个月处分的不分区“立委”陈杰，改推胞弟、彰化市长温国铭（陈杰从母姓）参选，前“立委”吴光训的妻子吴陈琼秋也代夫出征，清朝施琅将军后代、前“监委”，现任工商建言会南区会长施钟响的儿子施明豪，也来角逐中常委，代表国民党内家族政治接棒从政的传统，并没有消失。

企业、社团方面最显眼的，莫过于南部声名大噪的天成医疗事业体系董事长张育美，以及年代集团（媒体）董事长邱复生。经常穿梭两岸的邱复生目前已经是海基会董事，又参选中常委，企图心旺盛。

这次登记常委补选，地方县市首长、县市议长、议员、乡镇市长大举“逐鹿中原”，这些人多是马家军成员，尤其6位台北市女议员（陈玉梅、赖素如、李彦秀、阙枚莎、林奕华、厉耿桂芳），宛如马家军的铁票部队，若能当选，当然能壮大马英九在常会的力量，但其他农渔、劳工、社团代表也各据一方，互相较劲，“鹿死谁手”，尚难定论。