国民党中常委补选登记截止 邱毅守承诺未参选

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东方网10月29日消息：国民党办理中常委补选今天下午截止登记，共计75人参与补选。其中，当届32席选任中常委，共有连胜文等21人取得补选资格，2人登记补选被取消资格，没有参与补选的共有9人，扣除两位取消当选资格及6位停权者，只有率先发难辞职并言明不再参选的“立委”邱毅没有参加补选。

遭考纪会处分停权3个月的赖调灿与华真，否认有贿选行为，依然办理登记补选，赖调灿并向考纪会提出申覆。但党中央在截止登记后立即进行资格审查，今晚将宣布取消赖、华两人的参选资格。

日前率先请辞中常委要求全面改选的邱毅，曾言明为力促党内革新，不愿再参选中常委。邱毅信守承诺，今天没有办理登记参与补选。邱毅指出，从登记名单来看，还是有鸡兔同笼的问题，在他看来，考纪会这次办贿选只办送礼，最重要、要缴10万元台币保证金的“武林联盟”还是没办，最“大咖”的没处理，还是有人堂而皇之去登记重选啊！

邱毅之前曾经强调，只要还是有鸡兔同笼的问题，他就不登记，他看了考纪会第一波、第二波的贿选名单，因为还是有鸡兔同笼的情况，所以他就决定不再登记了。当初请辞中常委，是希望树立典范，让大家不要把有形的权位看得那么重，要争的是是非、黑白、公道。

9位没有登记投入补选的前任中常委之中，有6人昨天遭考纪会以放任助选员及支持者送礼，有损党誉为由，宣布停权3个月，分别是李全教、许显荣、姚江临、沈庆京、陈杰、萧景田。杨吉雄与江达隆2人是遭考纪会认定涉及贿选宣告取消当选资格。

至于李全教、许显荣、姚江临、沈庆京、陈杰、萧景田等6人之中，沈、陈两人都由家人代打，沈庆京由胞弟沈庆光登记补选，陈杰由胞弟温国铭登记补选。（陈杰从母姓）。

劳工代表的姚江临虽然没有参与补选，但否认贿选，因此向党中央提申覆，劳工系统改由台湾石油工会理事长庄爵安参加补选。

台南县党部主委李全教否认贿选，也否认有辞职，不过党中央表示，李全教已遭停权3个月，且事前有表明，愿遵从临时中常会的决议，因此日后来日方长，会再加以说服。