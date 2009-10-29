陈云林表示很想去台湾南部走走：希望没有阻碍

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10月28日下午，海峡两岸交流协会会长陈云林(右)在北京人民大会堂会见了台湾海基会董事长江丙坤率领的海基会新闻交流团一行，双方进行了亲切交谈。 中新社发 侯宇 摄

东方网10月29日消息：据台湾联合报报道，大陆海协会会长陈云林28日在谈到在台中举行的第四次陈江会时表示，他很想去南部走走，但是“希望没有阻碍”。

陈云林待四次陈江会能够在台中顺利举办，能够给两岸人民多做些事情。

会见前，台湾媒体利用短暂的片刻非正式的提问，“第4次江陈会时想不想去台湾南部走走？”

陈云林回答说，这件事要看海基会的安排。他说，去南台湾走走一直是他的心愿，但是担心有阻碍。

去年11月第2次陈江会在台北举行时，陈云林遭到绿营人士的包围。他28日在会见台湾新闻交流团时也略为提到去年的经历，并对媒体当时的客观报导表示感谢。

陈云林会见海基会媒体高层参访团时，向海基会董事长江丙坤表示，两会现在做的许多事，是以前就该做的，磋砣好多年，伤害最大的是老百姓，失掉了宝贵时光，衷心希望非经济因素不要再影响两岸发展。

陈云林说，两岸磋砣的岁月太多，很多事不能等，大陆是发展中的大国，有很大的市场，基础建设力度也大，两岸应充分合作，共同迎接世界挑战。