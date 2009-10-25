港珠澳大桥动工在即 港府全面保障项目实施

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站在珠海情侣南路尽头，可遥望大桥西侧登陆人工岛地处的海域。（图片来源：文汇报）

东方网10月29日消息：据香港《文汇报》报道，国务院总理温家宝28日主持召开国务院常务会议，批准港珠澳大桥工程可行性研究报告。消息人士分析指出，报告获批后，港珠澳大桥工程将尽快成立项目公司，并就工程施工、监理等工作进行招标，此外还需取得环评、海权使用等相关批文，预计12月中下旬有望正式动工，2015至2016年完成。

国务院常务会议表示，建设东接香港、西接广东(珠海)、澳门的港珠澳大桥，对于完善国家和粤港澳三地的综合运输体系和高速公路网络，密切珠江西岸地区与香港地区的经济社会联系，提升珠江三角洲地区的综合竞争力，保持港澳地区的持续繁荣稳定，促进珠江两岸经济社会协调发展，具有重要意义。

香港特区政府发言人强调，大桥可以大幅减省香港与珠江西岸间陆路客运和货运的成本及时间。借着大桥的联系，珠三角西岸会纳入香港方圆3小时车程内可达的范围，大大提升该区对外资的吸引力，有助优化区内的工业结构，也能为港商提供大量拓展内地业务的良机，香港的旅游、金融、贸易、商业和物流等各主要行业将受惠于这片新的经济腹地。会议要求各有关方面明确责任，加强协调，保障项目顺利实施，确保工程建设优质、安全。

10月23日，温家宝总理在泰国出席东盟领导人系列会议前接受媒体访问时也曾透露，港珠澳大桥将确保在今年年底前开工，中央将提供50亿元作为资本金。

而港珠澳大桥的推荐开工点——珠澳口岸人工岛，已于近日就填海工程对外招标，填海造地面积约为216万平方米，投入资金约124亿元，开工日期暂定为今年12月。

为配合大桥主体工程，香港特区也正全力推进香港境内的口岸及接线工程，包括完成所需的法定程序，以及有关的详细设计工作，使这些工程可以与主桥同步完成。