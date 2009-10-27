国民党中常委进行补选登记 总计75人登记

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东方网10月29日消息：国民党中常委补选登记28日下午截止，总计有75人登记，国民党文传会主委李建荣表示，这次登记参选的人数较之前三次中常委选举的人数还要多，显示国民党中央委员对党的信心、向心与支持，国民党主席马英九知道登记人数与发展后，也表示欣慰。

据中评社报道，李建荣表示，2007年国民党中常委选举有43位登记，2008年有40位登记，2009年有46位登记，这次补选登记高达75人，从数字比较可以发现，虽然这次国民党痛定思痛，对于送礼的风气要有所改正，但是中央委员登记补选中常委的人数不减反增，显示他们对党的信心、向心与支持，马英九知道登记人数与发展后，也表示欣慰。

至于已遭停止党权三个月的赖调灿与华真登记参选，李建荣说，经向考纪会询问，赖调灿与华真的停权处份已经生效，应无参选资格，但最后将交由明天召开的资格审查委员会来认定这两人的参选资格。

李建荣表示，上届中常委中有登记参加补选的有23位，被处以停权的前中常委绝大多数也都没有再登记参选，预计补选后的中常会将有新阵容。