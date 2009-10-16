港珠澳大桥12月开工 三地共建大珠三角[图]

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港珠澳大桥海中桥隧出入口的人工岛效果图。

港珠澳大桥12月份铁定开工

东方网10月29日消息：备受关注的港珠澳大桥工程可行性报告昨日获得国务院批准通过。根据报告，首要推荐的建设方案为“石湾(北线)～拱北／明珠”桥隧组合方案。记者从大桥前期协调小组获悉，今年12月大桥铁定动工，预计2015年通车。

大桥全长49.968公里，将按六车道高速公路标准建设，设计行车时速每小时100公里。造价超过700亿元人民币，粤港澳三地政府及中央政府共同出资。

大桥的设计使用寿命是120年。海底隧道两端各建一个人工岛，岛周围排放石头形成斜坡，如果有船太靠近就会搁浅。还建有防撞墩，可防30万吨撞击。大桥可抗8级地震。

我国首个“跨界”规划由港澳和珠三角9市组成的大珠三角规划研究报告公布

广东省住房和城乡建设厅、香港发展局和澳门运输工务司三方，首次合作开展的策略性区域规划研究《大珠江三角洲城镇群协调发展规划研究》，已完成研究报告。昨日，粤港澳三地政府在澳门联合发布成果，由香港、澳门和珠三角九市组成的“大珠三角”地区将建设成世界上最繁荣、最具活力的经济中心和世界级的城镇群。

作为我国首个跨不同制度边界的空间协调研究，该报告制定的分区目标是：珠三角要建设成为世界级的先进制造业和现代服务业基地及全国重要的经济中心；香港要继续巩固亚洲国际都会的地位，进一步提升为全球重要的现代服务业中心之一，努力建设享有优质生活的全球城市；澳门要成为世界最具吸引力的旅游休闲中心和区域性商贸服务平台。

大珠三角城镇群：地域范围包括香港、澳门和广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门市的全境，以及惠州市的惠城和惠阳区、惠东的博罗县，肇庆市的端州和鼎湖区、高要和四会市，土地面积超过42831.5平方公里。

11市未来城际交通一小时

研究报告提出构建大珠三角的多层次、多中心的空间发展模式，其中，“一湾三区”是指珠江口湾区和广佛、港深、澳珠三大都市区。对外，它将以“标志”角色形成类似于纽约、伦敦等全球城市功能的核心空间；对内，以“中枢”角色带动大珠三角城镇群、环珠三角地区的整体发展。未来，通过轨道交通和高速公路为主的基础设施建设，大珠三角将实现城际一小时交通圈。