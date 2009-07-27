陈云林会见江丙坤 为两会第四次会谈铺路[图]

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10月28日下午，台湾海基会董事长江丙坤向海峡两岸交流协会会长陈云林(右)赠送一个精美的红色花瓶。当天陈云林在北京人民大会堂会见了江丙坤率领的海基会新闻交流团一行。中新社发侯宇摄

东方网10月29日消息：海协会会长陈云林28日在北京会见了台湾海基会董事长江丙坤和海基会新闻交流团一行。

陈云林对海基会新闻交流团的来访表示欢迎，对两会为推动两岸新闻交流所作的努力表示肯定，希望在两岸关系新形势下，两岸新闻媒体及从业人员密切接触，加强交流，为两岸关系和平发展创造积极的舆论环境。

陈云林说，两会第四次会谈将于12月中下旬在台中市举行。双方将就两岸渔工合作、两岸农产品检验检疫合作、两岸标准计量检验认证认可合作、两岸避免双重征税四项议题商签协议。他期待第四次会谈顺利举行，并取得预期成果。

江丙坤对海协会和大陆方面的热情接待和妥善安排表示感谢。他表示，这次有这么多的台湾媒体高层人士组团来访，意义很大。有助于台湾媒体人深度观察大陆发展，思考台湾在其中可以扮演的角色，希望年底的两会第四次会谈成果丰硕，海基会将为陈会长在台湾参访做出妥善安排。