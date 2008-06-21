台湾放宽大陆媒体驻点采访限制 不再需先行报备
2009年10月29日 03:21
来源:人民网-人民日报海外版 作者:连锦添、苏宁 选稿:赵菊玲
东方网10月29日消息：台“陆委会”副主委赵建民27日宣布，自即日起，大陆在台驻点记者采访不再需先行报备，即可到台湾任何地点进行采访。每家媒体驻点记者人数将不再限于2人，最多可达5人。为节省住宿饭店的开销，日后每家媒体也可委托台湾邀请单位代为租房。据悉，“任何地点”包括金门、马祖和澎湖等外岛，但如前往各机场管制区采访，仍需在3个工作日之前提出申报。
目前大陆共有5家中央媒体、两家福建地方媒体在台驻点采访。在此之前，驻点记者除在台北市、台北县、基隆市、桃园县外，到其他地方采访需提前向“新闻局”报备行程。
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